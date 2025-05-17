Мичков: «Торторелла был лучшим тренером, который мог быть в мой первый сезон в НХЛ»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков ответил на вопрос о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Джоном Тортореллой.

«В мой первый сезон в НХЛ Торторелла, вероятно, был лучшим тренером, которого я мог бы иметь. С первого дня он все четко объяснял и всегда был со мной честен.

Конечно, иногда мы не соглашались друг с другом или даже спорили — это нормально. Но мы всегда обсуждали все лицом к лицу. У нас были прекрасные отношения, и я очень благодарен ему за то, чему он меня научил», — приводит слова Мичкова RG.

«Филадельфия» объявила об увольнении Тортореллы в конце марта. 66-летний специалист возглавлял «Флайерз» с июня 2022 года. В этом сезоне клуб набрал 65 очков и занимает 15-е место в таблице Восточной конференции.

В сезоне-2024/25 «Флайерз» набрали 76 очков и заняли последнее место в Восточной конференции. Это пятый сезон подряд, в котором команда не прошла в плей-офф, что соответствует самой длинной серии в истории франшизы (1990-94).