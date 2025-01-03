Мичков рассказал о работе с главным тренером «Филадельфии» Тортореллой

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о работе с главным тренером «летчиков» Джоном Тортореллой.

«Он тренер, поэтому ему виднее. Конечно, он все объяснил и дал мне советы, как играть, а чего не делать. Торторелла очень опытный, и я многому могу у него научиться. Стараюсь слушать все, что он говорит, и следовать всем его указаниям. Пока мы общаемся только через переводчика. Я могу его понимать, но пока не могу ответить», — приводит слова Мичкова RG.

Мичков отметил, что для него самое важное качество в человеке — это честность, а Джон Торторелла — очень честный человек со всеми. Если у него что-то на уме, он говорит об этом. Такие люди высоко ценятся в его окружении.

В нынешнем сезоне на счету Мичкова 29 (12+17) очков в 35 встречах НХЛ.