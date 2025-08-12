Мичков рассказал о намерении пытаться забить лакросс-гол в НХЛ

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков заявил, что продолжит попытки забить лакросс-гол в матчах НХЛ.

«Если будет ситуация, то сделаю попытку. Но не обещаю, что забью», — цитирует Мичкова ТАСС.

Также 20-летний хоккеист рассказал о своих задачах на сезон-2025/26.

«Были взлеты и падения. Моя задача — провести следующий сезон на одном дыхании, желательно без падений, чтобы не было таких затяжных серий, в которых ты не мог набрать очки, как это было в первом сезоне», — добавил он.

Мичков дебютировал в НХЛ в октябре 2024 года. В сезоне-2024/25 нападающий набрал 63 (26+37) очка в 80 матчах.