Мичков рассказал, как Овечкин предложил ему обменяться клюшками

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Александр Овечкин — это легенда. Для меня он лучший снайпер в истории Лиги... Я написал ему: «Можно нам поговорить минутку?» — и он ответил: «Без проблем». На следующий день он спросил меня: «Можем обменяться клюшками?» Я сказал: «Без проблем, давай обменяемся», — приводит слова Мичкова пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 21-летний Мичков набрал 50 (20+30) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В первом раунде Кубка Стэнли «Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом». Серия стартует 19 апреля.

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