Мичков пропустил тренировку «Филадельфии» после повреждения в игре с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет сообщил, что российский нападающий Матвей Мичков получил повреждение ноги во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтонтом» (5:2). Сейчас он проходит обследования.

21-летний россиянин не участвовал в командной тренировке в понедельник, 5 января. Нет информации, сможет ли он сыграть с «Анахайхом» 7 января.

В сезоне-2025/26 Мичков еще не пропускал матчи «Филадельфии». В 40 играх на его счету 22 (8+14) очка.