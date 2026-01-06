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6 января, 01:49

Мичков пропустил тренировку «Филадельфии» после повреждения в игре с «Эдмонтоном»

Павел Лопатко

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет сообщил, что российский нападающий Матвей Мичков получил повреждение ноги во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтонтом» (5:2). Сейчас он проходит обследования.

21-летний россиянин не участвовал в командной тренировке в понедельник, 5 января. Нет информации, сможет ли он сыграть с «Анахайхом» 7 января.

В сезоне-2025/26 Мичков еще не пропускал матчи «Филадельфии». В 40 играх на его счету 22 (8+14) очка.

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Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Рик Токкет
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