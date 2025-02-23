Мичков — о матче против Макдэвида: «До сих пор кружится голова»

Российский нападающий Матвей Мичков поделился эмоциями после матча против «Эдмонтона», в составе которого выступает Коннор Макдэвид.

22 февраля «Филадельфия» дома обыграла «Эдмонтон» (6:3). 20-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

«Матч с Макдэвидом — особенный? Конечно! В первом периоде он так легко обыграл меня, что у меня до сих пор кружится голова», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

Всего в активе Мичкова в текущем сезоне 39 (17+22) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.