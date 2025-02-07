Мичков — о поражении от «Вашингтона»: «Хорошая игра, но не получилось победить»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:4).

«Хорошая игра. К сожалению, не получилось выиграть. Есть над чем работать. Надеюсь, в будущем эти голы принесут уверенность не только мне, но и команде. Последние игры были тяжелыми, мы три игры подряд не могли забить. Дай бог, чтобы дальше было лучше. Когда забиваешь, приходит уверенность. Это добавляет сил. Планы на паузу есть, но раскрывать не будем. Подготовимся к следующим играм как следует», — приводит слова Мичкова официальный сайт клуба.

Мичков в этой встрече оформил дубль и был признан второй звездой матча.

«Вашингтон» набрал 79 очков в 54 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 53 очка в 56 играх.