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7 февраля 2025, 08:28

Мичков — о поражении от «Вашингтона»: «Хорошая игра, но не получилось победить»

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:4).

«Хорошая игра. К сожалению, не получилось выиграть. Есть над чем работать. Надеюсь, в будущем эти голы принесут уверенность не только мне, но и команде. Последние игры были тяжелыми, мы три игры подряд не могли забить. Дай бог, чтобы дальше было лучше. Когда забиваешь, приходит уверенность. Это добавляет сил. Планы на паузу есть, но раскрывать не будем. Подготовимся к следующим играм как следует», — приводит слова Мичкова официальный сайт клуба.

Мичков в этой встрече оформил дубль и был признан второй звездой матча.

«Вашингтон» набрал 79 очков в 54 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 53 очка в 56 играх.

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Матвей Мичков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
Финал Счет в серии
Каролина - Вегас
Каролина - Вегас
2 - 2
1. Каролина - Вегас
4 - 5
2. Каролина - Вегас
4 - 3
3. Вегас - Каролина
5 - 4
4. Вегас - Каролина
3 - 5
5. Каролина - Вегас
_ - _
6. Вегас - Каролина
_ - _
2 - 2
1/2 финала
Каролина - Монреаль
Каролина - Монреаль
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2 - 3
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Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
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2 - 4
2. Колорадо - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Колорадо
5 - 3
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Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
3 - 4
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2 - 3
5. Баффало - Монреаль
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Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
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5. Вегас - Анахайм
3 - 2
6. Анахайм - Вегас
1 - 5
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Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
4 - 1
1. Колорадо - Миннесота
9 - 6
2. Колорадо - Миннесота
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5 - 1
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2 - 5
5. Колорадо - Миннесота
4 - 3
4 - 1
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
1. Каролина - Филадельфия
3 - 0
2. Каролина - Филадельфия
3 - 2
3. Филадельфия - Каролина
1 - 4
4. Филадельфия - Каролина
2 - 3
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1/8 финала
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
4 - 2
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Вегас - Юта
Вегас - Юта
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Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
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Даллас - Миннесота
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Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
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2 - 4
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Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
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1. Каролина - Оттава
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10.06 03:00 Вегас – Каролина 3 : 5
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