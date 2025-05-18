Мичков: «Не знаю Токкета лично, но готов выполнять все, что скажет тренер»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков поделился мнением о назначении Рика Токкета на пост главного тренера команды.

«С приходом нового тренера всегда открывается новая страница. Я лично его не знаю, поэтому пока не могу сказать много. Главное, чтобы команда прибавила и вышла в плей-офф. А я просто надеюсь, что у меня будет свобода на льду. Когда чувствуешь себя скованным, начинаешь концентрироваться не на том.

Я просто хочу получать игровое время и не чувствовать ограничений. Тогда я показываю свой лучший хоккей. Но если честно, я готов делать все, что скажет тренер. Самое главное — чтобы команда попала в плей-офф. Если у меня будет меньше очков, но команда выйдет в плей-офф — я выберу это», — приводит слова Мичкова RG.

В сезоне-2024/25 «Флайерз» набрали 76 очков и заняли последнее место в Восточной конференции. Это пятый сезон подряд, в котором команда не прошла в плей-офф, что соответствует самой длинной серии в истории франшизы (1990-94).