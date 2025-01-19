Мичков признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»

Читать «СЭ» в

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

20-летний россиянин забросил одну шайбу. Первой звездой признан форвард Бобби Бринк, забивший победный гол. Третья звезда — вратарь «Флайерз» Самуэль Эрссон, отразивший 12 бросков из 13.

В текущем сезоне Мичков набрал 33 (14+19) очка в 45 играх.