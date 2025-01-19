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Сегодня, 00:17

Мичков признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

20-летний россиянин забросил одну шайбу. Первой звездой признан форвард Бобби Бринк, забивший победный гол. Третья звезда — вратарь «Флайерз» Самуэль Эрссон, отразивший 12 бросков из 13.

В текущем сезоне Мичков набрал 33 (14+19) очка в 45 играх.

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Питтсбург 47 19 28 46
7 Рейнджерс 44 21 23 45
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 29 16 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
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