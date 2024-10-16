Мичков признан второй звездой матча «Эдмонтон» — «Филадельфия»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном». Встреча прошла в среду, 16 октября, и завершилась победой «Ойлерз» в овертайме — 4:3.

19-летний россиянин в этой игре забил свои первые голы за «Филадельфию» — он отличился на 5-й и 10-й минутах матча.

Первой звездой встречи признан форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который сделал результативную передачу в основное время и забросил шайбу в овертайме.

Эван Бушар из «Эдмонтона» стал третьей звездой матча. Благодаря его голу канадский клуб сравнял счет в концовке третьего периода.