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Сегодня, 06:21

Мичков признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Филадельфия»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Филадельфия» (6:3).

Третьей звездой признан российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков. 19-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал голкипер Логан Томпсон, который отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Возглавил тройку форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл, оформивший дубль.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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1 Рейнджерс 6 5 1 11
2 Нью-Джерси 9 5 4 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Питтсбург 8 3 5 7
5 Каролина 5 3 2 6
6 Коламбус 6 3 3 6
7 Айлендерс 6 2 4 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 8 4 4 9
2 Тампа-Бэй 6 4 2 8
3 Оттава 6 4 2 8
4 Торонто 7 4 3 8
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6 Баффало 8 3 5 7
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 6 6 0 12
2 Миннесота 6 4 2 10
3 Даллас 7 5 2 10
4 Юта 7 4 3 9
5 Сент-Луис 7 4 3 8
6 Колорадо 7 3 4 6
7 Чикаго 7 2 5 5
8 Нэшвилл 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 6 5 1 11
2 Вегас 7 4 3 9
3 Ванкувер 6 3 3 8
4 Лос-Анджелес 7 3 4 8
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6 Анахайм 6 3 3 7
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Вашингтон – Филадельфия
 6 : 3
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