Мичков признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Филадельфия»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Филадельфия» (6:3).
Третьей звездой признан российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков. 19-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.
Второй звездой стал голкипер Логан Томпсон, который отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Возглавил тройку форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл, оформивший дубль.
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|5
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|5
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|5
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|5
|3
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|6
|6
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|3
|3
|6
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|4
|2
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|6
|4
|2
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|3
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|7
|5
|2
|10
|4
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|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|6
|5
|1
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|5
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
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|0
|7
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29.10
|24.10
|02:30
|
Вашингтон – Филадельфия
|6 : 3
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