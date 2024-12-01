Мичков признан третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Филадельфия»
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил победную шайбу команды в овертайме матча регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) и был признан третьей звездой встречи.
В нынешнем сезоне 19-летний хоккеист набрал 19 (9+10) очков в 23 играх.
Первой звездой матча стал голкипер «Флайерз» Алексей Колосов, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам. Второй звездой признали вратаря «Блюз» Джордана Биннингтона, отбившего 28 из 31 шайбы соперников.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|24
|17
|7
|35
|2
|Нью-Джерси
|27
|16
|11
|34
|3
|Каролина
|24
|16
|8
|33
|4
|Рейнджерс
|23
|13
|10
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Айлендерс
|25
|9
|16
|24
|7
|Питтсбург
|26
|10
|16
|24
|8
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|25
|15
|10
|31
|2
|Торонто
|23
|14
|9
|30
|3
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|4
|Бостон
|25
|11
|14
|25
|5
|Баффало
|24
|11
|13
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
|Оттава
|23
|10
|13
|21
|8
|Монреаль
|23
|8
|15
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|18
|6
|36
|2
|Миннесота
|24
|16
|8
|36
|3
|Даллас
|22
|14
|8
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|24
|6
|Юта
|23
|9
|14
|22
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Калгари
|25
|12
|13
|28
|4
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|5
|Эдмонтон
|23
|12
|11
|26
|6
|Сиэтл
|24
|11
|13
|23
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
|8
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|21
Результаты / календарь
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
|1.12
|00:15
|
Флорида – Каролина
|6 : 0
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 5
|1.12
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|6 : 2
|1.12
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|1.12
|03:00
|
Лос-Анджелес – Оттава
|5 : 2
|1.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6
|1.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 0
|1.12
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|1.12
|06:00
|
Вегас – Юта
|- : -
|1.12
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|1.12
|06:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|1.12
|20:30
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|1.12
|23:00
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|1.12
|23:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
Новости