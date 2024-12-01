Мичков признан третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Филадельфия»

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил победную шайбу команды в овертайме матча регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) и был признан третьей звездой встречи.

В нынешнем сезоне 19-летний хоккеист набрал 19 (9+10) очков в 23 играх.

Первой звездой матча стал голкипер «Флайерз» Алексей Колосов, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам. Второй звездой признали вратаря «Блюз» Джордана Биннингтона, отбившего 28 из 31 шайбы соперников.