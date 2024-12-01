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Сегодня, 07:30

Мичков признан третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Филадельфия»

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил победную шайбу команды в овертайме матча регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) и был признан третьей звездой встречи.

В нынешнем сезоне 19-летний хоккеист набрал 19 (9+10) очков в 23 играх.

Первой звездой матча стал голкипер «Флайерз» Алексей Колосов, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам. Второй звездой признали вратаря «Блюз» Джордана Биннингтона, отбившего 28 из 31 шайбы соперников.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Филадельфия Флайерз
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2 Торонто 23 14 9 30
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2 Миннесота 24 16 8 36
3 Даллас 22 14 8 28
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