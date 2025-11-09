Мичков признан третьей звездой матча «Филадельфия» — «Оттава»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:3 ОТ), сообщила пресс-служба лиги.

20-летний россиянин забил гол. В сезоне-2025/26 на его счету 8 (3+5) очков в 15 матчах.

Первой звездой признали нападающего «Оттавы» Тима Штюцле, который забил два гола, а второй — форварда «Канадиенс» Майкла Амадио, который забросил одну шайбу.