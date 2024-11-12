Мичков признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3 Б).

19-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка, а также реализовал бросок в буллитной серии. Второй звездой признан форвард «Флайерз» Тревор Конекны, забивший гол и победный буллит. Третья звезда — форвард «Шаркс» Микаэль Гранлунд, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Мичков провел 14 матчей в НХЛ, в которых набрал 12 (5+7) очков. До этой встречи он пропустил два матча по решению тренерского штаба.