Мичков признан первой звездой матча с «Монреалем»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:4).

На счету 20-летнего россиянина 3 (2+1) набранных очка. Второй звездой признан форвард Шон Кутюрье, у которого также 2 гола и результативная передача. Третья звезда — форвард Николя Десорье, забивший один гол.

В текущем сезоне Мичков провел 72 матча, в которых набрал 54 (22+32) очка.