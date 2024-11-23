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23 ноября, 23:56

Мичков признан первой звездой матча «Филадельфии» с «Чикаго»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков стал первой звездой матча против «Чикаго» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ, сообщается на сайте лиги.

19-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме. На счету Мичкова теперь 16 (7+9 очков) в 19 матчах НХЛ.

Второй звездой признали голкипера «Чикаго» Петра Мразека, отразившего 34 броска. Третьей звездой стал защитник «Филадельфии» Расмус Ристолайнен. На его счету голевая передача.

Матвей Мичков
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ХК Чикаго Блэкхокс
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