Мичков признан лучшим выбором «Филадельфии» на драфте за последние 10 лет по версии The Athletic

Нападающий Матвей Мичков признан лучшим выбором «Филадельфии» на драфте за последнее десятилетие по версии The Athletic.

По словам издания, на сегодняшний день форвард является «краеугольным камнем франшизы», а яркий дебютный сезон только укрепил россиянина в данном статусе.

Мичков был выбран «Флайерз» в первом раунде под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023. В сезоне-2024/25 на счету 20-летнего россиянина 80 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил 26 шайб и отдал 37 результативных передач. Мичков занял четвертое место в голосовании на звание лучшего новичка сезона в НХЛ