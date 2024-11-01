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Мичков признан лучшим новичком октября в НХЛ

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Матвей Мичков.
Фото Bob Frid-Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков признан лучшим новичком октября в НХЛ, информирует пресс-служба лиги. В 11 матчах месяца 19-летний россиянин набрал 9 (4+5) очков.

В октябре Мичков стал лидером среди новичков по голам (4), голам в большинстве (3) и очкам в большинстве (6), а также поделил первое место по очкам (9) и ассистам в большинстве (3).

Форвард &laquo;Филадельфии&raquo; Матвей Мичков (№ 39) в&nbsp;матче против &laquo;Миннесоты&raquo; (7:5). Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова

Мичков опередил нападающего «Далласа» Логана Стэнковена (9 (1+8) очков в 9 матчах), защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (7 ассистов в 11 матчах), форварда «Каролины» Джексона Блэйка (5 (3+2) очков в 9 матчах), форварда «Айлендерс» Максима Цыплакова (5 (1+4) очков в 10 матчах) и вратаря «Колорадо» Юстуса Аннунена (4 победы в 5 матчах).

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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