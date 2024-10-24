Мичков повторил клубное достижение Линдроса в НХЛ

«Филадельфия» на выезде уступила «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, набрав 2 очка. Теперь на счету 19-летнего хоккеиста 7 (3+4) очков в дебютном сезоне в НХЛ.

Мичков стал пятым игроком в истории «Филадельфии», набравшим 7+ очков в 7 стартовых матчах. Он повторил достижение Питер Зезеля, Рича Саттера, Эрика Линдроса и Джеймса ван Римсдайка.