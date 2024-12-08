Мичков повторил достижение Линдроса за «Филадельфию» 32-летней давности

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил две шайбы в матче с «Бостомном» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин провел три матча подряд, в которых набирал 2 и более очков. Мичков стал третьим игроком до 20 лет с таким достижение в истории «Флайерз». Ранее такое результат показали Эрик Линдрос в сезоне-1992/93 и Питер Зелель в сезоне-1984/85.

В этом сезоне Мичков провел 25 матчей и набрал 24 (11+13) очков.