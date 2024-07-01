Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией»

Форвард Матвей Мичков подписал контракт с «Филадельфией», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 19-летнего россиянина рассчитан на три года. Форвард был задрафтован «Флайерз» в 2023 году в первом раунде под общим 7-м номером.

Прошедший сезон Мичков провел в аренде в «Сочи». Нападающий провел 49 матчей, в которых набрал 41 (19+22) очко.

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