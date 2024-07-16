Мичков: «В «Филадельфии» никому ничего просто так не отдам»
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал, когда отправится в США для выступления за свою новую команду.
«Скоро улетаю в Филадельфию, посмотрим, что будет, какие условия. Это новый город для меня, никогда там не был, был только за городом», — приводит ТАСС слова Мичкова.
Хоккеист отметил, что надеется справиться со всеми трудностями и завоевать место в составе «Флайерз».
«Надеюсь, что пройду через все сложности и завоюю место в составе. Никому я просто так ничего не отдам, буду выкладываться по максимуму. Конкуренция — это двигатель прогресса, и я постараюсь быть в оптимальной форме», — добавил он.
1 июля стало известно, что Мичков подписал контракт с «Филадельфией». Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на три года.
В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды из СКА. Нападающий провел 49 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 41 (19+22) очко.
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|5
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|6
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|0
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|7
|Торонто
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|О
|1
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|0
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|2
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|0
|3
|Колорадо
|0
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|0
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|4
|Миннесота
|0
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|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|7
|Чикаго
|0
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|0
|8
|Юта
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
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|2
|Ванкувер
|0
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|0
|3
|Вегас
|0
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
|0
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|0
|6
|Сан-Хосе
|0
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|0
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|7
|Сиэтл
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|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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