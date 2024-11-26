Мичков — первая звезда матча «Филадельфия» — «Вегас»

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:5 Б).

За 20 матчей в текущем сезоне 19-летний россиянин набрал 17 (8+9) очков.

Второй звездой стал нападающий «Голден Найтс» Джек Айкел, забросивший шайбу на 8-й минуте 2-го периода и решивший исход встречи в серии буллитов.

Третьей звездой матча признали защитника «Флайерз» Эмиля Андре, отметившегося голом на 1-й минуте 2-го периода.