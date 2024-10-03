Мичков — основной претендент на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков является основным претендентом на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии обозревателей сайта лиги.

19-летний россиянин обошел в голосовании первого номера драфта-2024 Маклина Селебрини из «Сан-Хосе», а также форварда «Далласа» Логана Стэнковича.

Мичков провел за «Филадельфию» 4 предсезонных матча, в которых набрал 7 (3+4) очков.