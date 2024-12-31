Мичков оштрафован за опасную игру высоко поднятой клюшкой в матче с «Лос-Анджелесом»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков по итогам матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:5) оштрафован за опасную игру высоко поднятой клюшкой, сообщается на официальном сайте лиги.

20-летний россиянин во время встречи столкнулся с нападающим Куинтоном Байфилдом и в результате стычки ударил соперника клюшкой по шлему. Мичков был оштрафован на 2473,96 доллара.

В текущем сезоне Мичков провел 35 матчей в НХЛ и набрал 29 (12+17) очков.