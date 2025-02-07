Мичков оформил дубль в матче с «Вашингтоном»

«Филадельфия» забила третий гол в ворота «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. На 12-й минуте второго периода счет стал 3:2 в пользу «Флайерз».

Шайбу забросил российский нападающий Матвей Мичков. Для 20-летнего россиянина это 16-й гол в сезоне.

Всего у него 36 (16+20) очков в 54 матчах.