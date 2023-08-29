Мичков, Никишин, Гуляев и Аскаров попали в список лучших проспектов команд НХЛ

Авторы интернет-портала The Hockey News Рейчел Дорри и Майк Стивенс составили рейтинг главных проспектов команд НХЛ.

В рейтинг попали 4 российских хоккеиста: вратарь Ярослав Аскаров («Нэшвилл»), защитники Александр Никишин («Каролина») и Михаил Гуляев («Колорадо») и нападающий Матвей Мичков («Филадельфия»). Их всех этих игроков только Аскаров выступает в Северной Америке, Никишин и Мичков играют за СКА, Гуляев — за «Авангард».

Никишин был выбран «Каролиной» под 69-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В том же году «Нэшвилл» выбрал Аскарова под 11-м номером. Гуляев и Мичков были задрафтованы в 2023 году под 31-м и 7-м номерами соответственно.