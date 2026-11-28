Мичков не стал объяснять причины пропуска матча «Филадельфии»: «Моя задача — работать и играть»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не стал объяснять причины пропуска матча с «Ванкувером» (5:2), связанного с дисциплинарным нарушением. Россиянин заявил, что сосредоточен на работе и хочет побеждать.

«Это вопрос не ко мне. Моя задача — усердно работать и играть за команду. Я очень хочу побеждать», — сказал Мичков в видео, опубликованном в аккаунте клуба в соцсети X.

Перед матчем болельщики «Филадельфии» выступили против отстранения россиянина. После игры главный тренер Рик Токкет сообщил о возвращении форварда в состав. Сам хоккеист отметил хорошие отношения с партнерами по команде.

В ноябре журналист Кевин Уикс сообщил о возможном желании Мичкова сменить клуб из-за неудачного старта сезона и разногласий в команде. Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэниел Бриер и Токкет опровергли эту информацию. На вопрос, рад ли он быть игроком «Флайерз», россиянин ответил: «Сейчас я во «Флайерз». Да, рад».