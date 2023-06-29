Мичков назвал «Филадельфию» своей мечтой

Российский нападающий Матвей Мичков высказался о том, что был выбран «Филадельфией» под седьмым номером на драфте НХЛ.

«Это невероятные эмоции, это просто невероятно. У меня нет слов. Спасибо большое «Филадельфии», что выбрали меня. Я очень счастлив и горд, что меня выбрала именно эта команда. Это моя мечта», — сказал Мичков в эфире Sportsnet.

В минувшем сезоне Мичков сыграл 27 матчей за «Сочи», набрав 20 (9+11) очков.

В первом раунде драфта НХЛ среди россиян также выбрали защитника Дмитрия Симашева («Аризона», 6-й номер), нападающего «Локомотива» Даниила Бута («Аризона» под 12-м номером) и защитника «Авангарда» Михаила Гулева («Колорадо» под 31-м номером).