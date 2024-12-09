Мичков нанес мощный удар в голову форварда «Юты» Хэйтона

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поучаствовал в драке во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:4).

После одной из атак «Флайерз» форвард «Юты» Барретт Хэйтон мешал 20-летнему россиянину, цепляя его за спину. Мичков ввязался в драку с канадцем и нанес мощный удар кулаком в его голову.

После этого эпизода нападающий «Филадельфии получил удаление 2+10, а Хэйтон был оштрафован на две минуты.

В нынешнем сезоне Мичков набрал 25 (11+14) очков во 26 матчах.