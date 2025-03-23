Мичков набрал 50 очков в дебютном сезоне в НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал две голевые передачи в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с «Чикаго» — 3:2.

Теперь на счету 20-летнего россиянина 50 (20+30) очков в текущем сезоне. Для Мичкова это дебютный сезон в лиге.

Нападающий занимает третье место по очками среди новичков. На первой строчке защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон, у которого 53 (5+48) очка, на второй — форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини с 52 (21+31) очками.