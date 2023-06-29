Мичков: «Моя мечта — это Кубок Стэнли»

Нападающий СКА Матвей Мичков в эфире ESPN во время церемонии драфта НХЛ-2023 года отметил, что мечтает выиграть Кубок Стэнли.

" Я очень счастлив, что оказался в «Филадельфии». Это невероятные эмоции. Когда меня ждать в НХЛ? Скоро. Это моя мечта. Моя мечта — это Кубок Стэнли", — сказал Мичков.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.