Мичков — о первом голе за «Филадельфию»: «Это очень приятное чувство»
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков заявил, что остался доволен своей игрой в матче против «Рейнджерс» в турнире новичков (3:4 Б).
В этой встрече 19-летний россиянин отметился первой заброшенной шайбой за «Флайерз». Он отметил, что посвятил этот гол своей семье.
«Забить свой первый гол — это очень приятное чувство. Когда у тебя больше игрового времени, ты начинаешь выступать лучше. Сегодня я доволен своей игрой. Приятно, когда тебе доверяют. Стараешься выкладываться, стараешься оправдать доверие тренера. Давно не было игрового тонуса. Так что пока будем втягиваться и прибавлять от матча к матчу», — заявил Мичков на пресс-конфренции.
1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с Мичковым. Игрок был выбран под общим 7-м номером на драфте 2023 года.
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|Детройт
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|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|7
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|0
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|0
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|8
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|0
|0
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0