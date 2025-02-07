Мичков и Овечкин признаны звездами матча «Филадельфия» — «Вашингтон»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3).

39-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. Первой звездой стал защитник «Кэпиталз» Джейкоб Чикран, забивший победный гол. Вторая звезда — форвард «Флайерз» Матвей Мичков, оформивший дубль.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей, в которых набрал 40 (26+14) очков. У 20-летнего Мичкова 36 (16+20) очков в 54 играх сезона.