Мичков и Марченко вошли в топ-25 лучших молодых игроков НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков и форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко вошли в топ-25 игроков НХЛ, которые родились после 1 января 2000 года. Россияне заняли 23-е и 24-е места соответственно. Рейтинг составили в NHL Network.

20-летний Мичков в сезоне-2024/25, который стал для него дебютным в НХЛ, в 80 матчах за «Филадельфию» набрал 63 (26+37) очка. По итогам голосования на приз «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку сезона, россиянин стал четвертым.

У 25-летнего Марченко уже три сезона в НХЛ. В сезоне-2024/25 он в 79 матчах набрал 74 (31+43) очка.