Мичков и Грицюк подрались в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

Российские хоккеисты Матвей Мичков и Арсений Грицюк подрались в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Нью-Джерси» (6:3).

Инцидент произошел в концовке первого периода. В момент атаки «Дэвилз» Мичков ударил Грицюка клюшкой по рукам, после чего игроки устроили потасовку, к которой присоединились хоккеисты обеих команд.

В игре 20-летний Мичков отметился заброшенной шайбой, 24-летний Грицюк не совершил результативных действий.