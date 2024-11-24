Мичков и Бедард сфотографировались вместе после матча «Филадельфия» — «Чикаго»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Чикаго» — 3:2.

После матча форвард «Флайерз» Матвей Мичков и форвард «Чикаго» Коннор Бедард сделали совместное фото. Фотографию опубликовала пресс-служба «Филадельфии».

Мичков забросил победную шайбу в овертайме и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне Мичков провел 19 матчей в НХЛ и набрал 16 (7+9) очков. У Бедарда 15 (3+12) очков в 21 игре.