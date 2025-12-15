Мичков быстрее всех в «Филадельфии» с 1994 года набрал 80 очков

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной». Этот матч стал для него 111-м в лиге, а очко — 80-м.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 21-летний россиянин быстрее всех в команде с 7 апреля 1994 года набрал 80 очков. Тогда это удалось шведскому нападающему Микаэлю Ренбергу — ему потребовалось 80 игр.

В сезоне-2025/26 у Мичкова 16 (7+9) очков в 31 матче.