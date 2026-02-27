Мичков признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Филадельфия»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Филадельфия» (2:3 ОТ).

Первой звездой признан российский нападающий Матвей Мичков. 21-летний россиянин оформил дубль, забив в том числе и победную шайбу в овертайме.

Второй звездой стал форвард гостей Тревор Загрес, который забил один гол. Третья звезда — Сэм Кэррик, забросивший одну шайбу.