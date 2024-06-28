ИИХФ проигнорировала российских и белорусских игроков в сообщении про драфт НХЛ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в социальной сети опубликовала пост с вопросом по поводу драфта НХЛ 2024 года.

К сообщению с текстом «Кого из европейцев выберут на драфте первым?» была прикреплена картинка с шестью хоккеистами, на которой нет ни одного игрока из России и Белоруссии. При этом фаворитами драфта считаются белорус Артем Левшунов и россияне Иван Демидов и Антон Силаев.

Первый раунд драфта НХЛ пройдет в ночь с 28 на 29 июня в штате Невада.