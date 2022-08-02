Мэйсон Марчмент в новом сезоне будет играть под 27-м номером. Раньше под этим номером выступал его скончавшийся отец

Новичок «Далласа» Мэйсон Марчмент определился с игровым номером. Он будет выступать за «Старз» под номером 27, сообщает сайт НХЛ.

Отметим, что ранее в лиге под этим номером в лиге выступал отец Мэйсона — Брайан Марчмент, — который скончался этим летом.

В это межсезонье «Даллас» подписал форварда Мэйсона Марчмента на 4 года и 18 миллионов долларов.

Средняя зарплата 27-летнего игрока (кэпхит) составит 4,5 миллиона долларов.