Мэйфилд о вылете «Айлендерс»: «Это не то, чего мы ожидали»

Защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд подвел итоги первого раунда плей-офф против «Каролины» (2-4 в серии).

«Это ужасно. Это не то, чего мы ожидали. Посмотрите на серию: все игры кроме одной могли пойти по любому пути. Это тяжело. Горькая пилюля, которую точно нельзя проглотить», — приводит слова Мэйфилда официальный сайт НХЛ.

Соперником «Каролины» по полуфиналу Восточной конференции станет победитель серии «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». На данный момент «Дэвилз» ведут со счетом 3-2.