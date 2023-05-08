Мэттьюс, Марнер, Таварес и Нюландер не забили ни одного гола в серии с «Флоридой»

«Торонто» после трех матчей второго раунда плей-офф НХЛ уступает «Флориде» со счетом 0-3 в серии.

При этом форварды Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Джон Таварес и Вильям Нюландер не забросили ни одной шайбы в этой серии. Всего «Мэйпл Ливз» забили шесть голов.

Четвертый матч пройдет 11 мая и начнется в 2.00 мск.