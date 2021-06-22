Мэтью Барзал оштрафован на 5 тысяч долларов за удар соперника клюшкой
23:04
Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал оштрафован на 5 тысяч долларов, сообщает сайт НХЛ. Такое наказание он получил за удар клюшкой защитника «Тампы» Яна Рутты.
В самом конце второго периода пятого матча серии, при счете 6:0 в пользу «Лайтнинг», центральный нападающий «Айлендерс» ударил клюшкой чешского защитника хозяев, после чего получил штраф 5+10 минут.
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