Мэтью Барзал оштрафован на 5 тысяч долларов за удар соперника клюшкой

Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал оштрафован на 5 тысяч долларов, сообщает сайт НХЛ. Такое наказание он получил за удар клюшкой защитника «Тампы» Яна Рутты.

В самом конце второго периода пятого матча серии, при счете 6:0 в пользу «Лайтнинг», центральный нападающий «Айлендерс» ударил клюшкой чешского защитника хозяев, после чего получил штраф 5+10 минут.