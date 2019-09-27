НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Мэттьюс встретился с руководством «Торонто»

19:39
Теги:

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс провел встречу с руководством клуба. На ней обсуждалось дело, по которому Мэттьюс обвиняется в хулиганских действиях.

— Все прошло хорошо, — приводит слова игрока TSN. — Конечно, я совершил ошибку. И беру на себя полную ответственность за совершенные действия. Но все допускают ошибки. И мы с клубом обсуждали, как действовать в сложившейся ситуации. Считаю, что в наших отношениях ничего не испортилось.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир