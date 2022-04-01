Мэттьюс впервые в карьере забил 50 голов за сезон в НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (7:3).

24-летний американец забросил шестую шайбу команды. Таким образом, Мэттьюс впервые забил 50 голов в одном сезоне. В сезоне-2019/20 форвард забросил 47 шайб в регулярке и две — в плей-офф.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 62 матча, в которых набрал 87 (50+37) очков.