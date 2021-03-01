Мэттьюс вернулся к тренировкам с «Торонто» после травмы запястья

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс вернулся к тренировкам на льду, сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Он прогрессирует по сравнению с тем, как он чувствовал себя в последние несколько дней, — сказал тренер «Торонто» Шелдон Киф. — Возможно, он сыграет в следующем матче. Нам нужно посмотреть, как он себя чувствует».

23-летний американец восстанавливается после травмы запястья. Он ограничен в упражнениях и не катался по обычной программе.

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 31 (18+13) очко в 20 матчах НХЛ и является лучшим бомбардиром команды.