Мэттьюс вернулся к тренировкам с «Торонто» после травмы запястья
04:25
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс вернулся к тренировкам на льду, сообщается на официальном сайте НХЛ.
«Он прогрессирует по сравнению с тем, как он чувствовал себя в последние несколько дней, — сказал тренер «Торонто» Шелдон Киф. — Возможно, он сыграет в следующем матче. Нам нужно посмотреть, как он себя чувствует».
23-летний американец восстанавливается после травмы запястья. Он ограничен в упражнениях и не катался по обычной программе.
В текущем сезоне Мэттьюс набрал 31 (18+13) очко в 20 матчах НХЛ и является лучшим бомбардиром команды.
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