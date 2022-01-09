Мэттьюс в матче с «Колорадо» забросил две шайбы за 33 секунды
03:55
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».
24-летний американец забросил две шайбы, при этом сделал это за 33 секунды.
.@AM34 scores twice in 33 seconds! ?? pic.twitter.com/2uXBIBVdsY— NHL GIFs (@NHLGIFs) January 9, 2022
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