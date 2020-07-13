Мэттьюс тренировался, несмотря на коронавирус

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. Форвард излечился от заболевания и сегодня провел полноценную тренировку с остальной командой.

— На самом деле болезнь не мешала моим тренировкам, — цитирует официальный сайт НХЛ Мэттьюса. — Я был в состоянии заниматься дома. Конечно, я не мог кататься на коньках, выходить из дома. Вероятно, это единственное, что мне мешало — остаться на пару недель вне льда. По большей части я чувствовал себя нормально, но, разумеется, высидел свой карантин и почувствовал себя здоровым, так что все в порядке.

Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года. В составе команды нападающий провел 282 матча и набрал 285 (158 + 127) очков. В плей-офф на счету американского хоккеиста 20 встреч и 13 (10+3) баллов.