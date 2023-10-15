Мэттьюс стал вторым хоккеистом за 105 лет с хет-триком в каждой из двух первых игр сезона НХЛ — первым был Овечкин

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился хет-триком в матче с «Миннесотой» (7:4) в «регулярке» НХЛ.

Таким образом, форвард забросил три шайбы во втором матче сезона подряд. В истории НХЛ кроме Мэттьюса такой результат показывали 4 игрока, а за последние 105 лет — только форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (в сезоне-2017/18, покер в первом матче и хет-трик — во втором).

Ранее два хет-трика после первых двух матчей сезона оформляли Джон Мэлоун («Монреаль», пента-трик в первом матче и хет-трик — во втором), Сай Деннени («Оттава», два хет-трика) и Рег Нобл («Торонто», хет-трик и покер). Все результаты были зафиксированы в первом сезоне лиги — 1917/18.

«Торонто» обыграл «Миннесоту», Мэттьюс оформил хет-трик