Мэттьюс стал вторым хоккеистом за 105 лет с хет-триком в каждой из двух первых игр сезона НХЛ — первым был Овечкин
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился хет-триком в матче с «Миннесотой» (7:4) в «регулярке» НХЛ.
Таким образом, форвард забросил три шайбы во втором матче сезона подряд. В истории НХЛ кроме Мэттьюса такой результат показывали 4 игрока, а за последние 105 лет — только форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (в сезоне-2017/18, покер в первом матче и хет-трик — во втором).
Ранее два хет-трика после первых двух матчей сезона оформляли Джон Мэлоун («Монреаль», пента-трик в первом матче и хет-трик — во втором), Сай Деннени («Оттава», два хет-трика) и Рег Нобл («Торонто», хет-трик и покер). Все результаты были зафиксированы в первом сезоне лиги — 1917/18.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|3
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|4
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Торонто
|2
|2
|0
|4
|3
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|4
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|2
|0
|2
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|2
|1
|1
|2
|4
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|15.10
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|3 : 2
|15.10
|02:00
|
Торонто – Миннесота
|7 : 4
|15.10
|02:00
|
Монреаль – Чикаго
|3 : 2
|15.10
|02:00
|
Питтсбург – Калгари
|5 : 2
|15.10
|02:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|6 : 4
|15.10
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|5 : 3
|15.10
|02:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|15.10
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|2 : 1 Б
|15.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|15.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|15.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|4 : 1
|15.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|
|
Джейк Гюнцель
Питтсбург
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Колтон Сиссонс
Нэшвилл
|3
|3
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джой Даккорд
Сиэтл
|1
|0.92